شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتصل بالرئيس الأوكرانى عقب الاعتراف الروسى بانفصال لوجانسك ودونيتسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت واشنطن أن الرئيس جو بايدن، أجرى اتصالا بنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال لوجانسك ودونيتسك.

وقال البيت الأبيض إن اتصال بايدن استغرق مدة 35 دقيقة.

وكانت الخارجية البريطانية قد دانت اعتراف روسيا بالجمهوريتين، وقالت إن ذلك يظهر "استخفافها الصارخ"، بالتزاماتها في اتفاقات مينسك وأنها "اختارت المواجهة بدلا من الحوار".

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، في بيان على "تويتر"، يوم الاثنين، إن "اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية كدول مستقلة، تظهر الاستخفاف الصارخ بالتزامات روسيا في اتفاقيات مينسك".