شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: اعتراف الكرملين بـ"دونيتسك ولوجانسك" يتطلب استجابة سريعة وحازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، أن اعتراف الكرملين بجمهوريات دونيتسك ولوجانسك الشعبية" على أنها "مستقلة"، أمر يتطلب استجابة سريعة وحازمة، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر قبل قليل :"يتطلب اعتراف الكرملين بما يسمى "جمهوريات دونيتسك ولوجانسك الشعبية" على أنها "مستقلة" استجابة سريعة وحازمة، وسنتخذ الخطوات المناسبة بالتنسيق مع الشركاء".



أنتونى بلينكن

وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين قد أعلن اعتراف روسيا بلوجانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، وذلك فى كلمة موجهة للشعب الأوكراني.

ووقع بوتين على مرسوم فورى، بالاعتراف بجمهوريتى بلوجانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، فى تعليقه على طلب الاعتراف بجمهوريتى دونيتسك ولوجانسك، إنه لا يرى طريقة أخرى، لأنه بعد مرور يومين أو ثلاثة أيام لم يتغير شيء.

وكان لافروف، قد أكد فى وقت سابق، أن روسيا مستعدة لمناقشة جميع القضايا الأمنية مع شركائها الغربيين، لكنها تتخذ موقفا فقط من توسع حلف الناتو.

على الجانب الأوكرانى، أعلنت الرئاسية الأوكرانية، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكى، دعا مجلس الأمن والدفاع الأوكرانى للانعقاد.

كما دعت السلطات الفرنسية، مجلس الأمن الدولى إلى اجتماع عاجل بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، وفق بيان للإليزيه أمس الإثنين.