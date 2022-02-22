الحكم على رجل الأعمال مجدي راسخ بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، حكمها على رجل الأعمال مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.

وكانت المحكمة أمرت بضبط وإحضار مجدي راسخ في القضية لاتهامه بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.

كانت جهات التحقيق، أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.