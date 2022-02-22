"نقل النواب" توافق مبدئيًا على مشروع قانون تطوير محطة الحاويات الثانية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها من حيث "المبدأ " على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط.

وقالت النائبة هناء فاروق، إن وزير النقل يريد أن تحتل مصر المرتبة الأولى في مجال النقل، لافتة إلى أن ميناء دمياط أول ميناء يشمل محطة حاويات ثانية تحيا مصر.

وأشارت "فاروق"، إلى ضرورة الاهتمام بالطرق المحيطة بالميناء وتحتاج إلى صيانة، حيث إنها لابد أن تكون على مستوى عالمي، حيث أن محطة الحاويات الثانية تحتاج إلى أن يكون الطرق المحيطة بها مميزة.

وأكدت أن قانون منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة إعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر"، أكثر من ممتاز.

وطالبت البرلمانية، بضرورة أن ينص العقد على وجود أيدي عاملة مصرية، بجانب الأيدي العاملة الأجنبية، وطالبت بضرورة التركيز على بنود الصيانة وبخاصة صيانة البنية التحتية.

من جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إنه في ظل التنافسية هناك موانئ تحصل على حاويات ولا تحقق مكاسب، وتكون الأرباح من خلال طرق اخري .

ومن جانبه قال النائب الدكتور جمال السعيد، أن محطات الحاويات دائما بيكون بينهم تنافس وتكامل وكلا منهما مكمل للآخر.

وجه الدكتور جمال السعيد التحية لوزارة النقل لهذا التحالف الكبير الذي يتمتع بسمعة جيدة، و تحويل مصر لمراكز تداول حاويات ، وهي منظومة كبيرة تدار بمستوى عالمي، وستحقق الهدف المستهدف منها.

وأشار السعيد، إلى أن صاحب حق الامتياز هو الذي سيقوم بتشغيل المكان، وتحويل المنطقة إلى أكبر منطقة "هب" أي مكان ترانزيت للحاويات في منطقة شرق المتوسط، يتنافس ويتكامل ويربطها في منظومة متكاملة.

وأضاف، أن صيانة البنية التحتية، سيكون خاص بمنطقة الحاويات فقط، وليس لميناء دمياط ككل، ولن نعطي الحق لأي شركة تلعب في البنية التحتية لميناء دمياط، ولكن الصيانة الخاصة بالمحطة الحاويات فقط، وتكون تحت السيطرة الكاملة لهيئة ميناء دمياط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط.

شارك في الاجتماع مسؤولي وزارة الاستثمار، والنقل وهيئة ميناء دمياط، كلا من المستشار رأفت عبد الرشيد، مستشار وزير النقل، هاني عرفات بوزارة الاستثمار، خالد عبدالعزيز مدير الجمارك بميناء دمياط، خالد الزيات المستشار القانوني لهيئة ميناء دمياط، المستشار خالد أبو الفتوح بقسم التشريع بوزارة العدل.