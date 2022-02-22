بعد سداد جدية الحجز.. هل يمكن التغيير من مشروع لآخر في طرح الإسكان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي، مقدمات الحجز في شقق سكن مصر دار مصر وجنة، بحيث تكون 40 و60 و80 ألف لكل مشروع بجانب 500 جنيه مصروفات تسجيل.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي بدأ يوم الثلاثاء الماضي إجراءات الحجز والتقدم لشقق سكن مصر وجنة ودار مصر، ويستمر التسجيل الإلكتروني حتى يوم 8 مارس المقبل، حيث يتضمن الطرح وحدات سكنية في 15 مدينة موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وتأتي تلك الوحدات السكنية ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% و8% متناقصة.

ويتساءل راغبي الحجز والتقديم عن إتاحة التغيير من مشروع لآخر من المشاريع سكن مصر، دار مصر، جنة، بعد التقديم.

كراسة الشروط الخاصة بمشروعات سكن مصر وجنة ودار مصر، أتاحت للمتقدم تغيير رغبة صاحب الطلب من مشروع إلى آخ شرط أن يكون مبلغ جدية الحجز يكفي للمشروع، بمعنى أذا كان المتقدم سدد 40 ألف فلن يستطيع الحجز في مشروع آخر، أما إذا كان سدد 60 ألف جنيه فيمكن الحجز في مشروع دار مصر أو سكن مصر.

ويتم التقديم خلال الفترة من 15 فبراير الجاري وحتى 8 مارس المقبل.

وتتواجد شقق سكن مصر فى مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق.

ويمكن معرفة أسعار سكن مصر من هنا:

وتتواجد شقق دار مصر في 7 مدن هم الشروق - حدائق أكتوبر - بدر - السادات - 15 مايو - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة، بإجمالي 1792 وحدة سكنية.

ويمكن معرفة أسعار دار مصر من هنا:

كما تتواجد شقق جنة في 5 مدن هم (6 أكتوبر- المنيا الجديدة- القاهرة الجديدة- الشروق- العبور).

ويتضمن مشروع جنة مقدم جدية حجز يبلغ 80 ألف جنيه، بمساحات تتراوح ما بين 100 متر إلى 151 مترا، ونسبة تميز تتراوح ما بين 1 إلى 1.06.

ويمكن معرفة أسعار جنة من هنا: