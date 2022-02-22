بسبب التغيرات المناخية.. وزيرة البيئة: مصر ستكون الملاذ الوحيد للسياحة حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التغيرات المناخية من القضايا التي لم نكن نلمسها في السنوات الماضية، مقارنة بالدول الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، لمناقشة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن ظاهرة التغيرات المناخية بسبب زيادة البشر وما ينتج عنه من انبعاثات تؤثر على الغلاف الجوي، وما يترتب عليه من ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد.

وقالت الوزيرة: "على مدار السنوات الماضية العلماء توصلوا إلى أن نسبة ذوبان الجليد ارتفع من ٤% قبل ٣٠ سنة إلى ١٠% في ٢٠١٩".

وأشارت الوزيرة، إلى أن ٥% نسبة الانبعاثات في الدول العربية و٤% نسبة الانبعاثات إفريقيا، وهي نسب قليلة مقارنة بباقي دول العالم.

وأكدت أن نسبة الانبعاثات في مصر وفقا لآخر تقرير تم نشره أقل من ١%، وتحديدًا 0.6% فقط بواقع ٣٢٥ مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

وبشأن أضرار التغيرات، أشارت وزيرة البيئة، إلى تدهور في الصحة العامة وانتشار الفيروسات والأمراض، فضلا عن تأثر الزراعة والسياحة.

ووجهت وزيرة البيئة، رسالة طمأنة للقطاع السياحي المصري، قائلة: "البحر الأحمر هو آخر مكان سيتأثر بالتغيرات المناخية"، وبالتالي لن تتأثر الشعاب المرجانية الموجودة به، متابعة: "مصر ستكون مستقبل الملاذ الوحيد للسياحة حول العالم".