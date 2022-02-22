مدحت بركات: 90% من التجارة تمر من البحر الأحمر بسبب قناة السويس.. ومصر تولي النقل البحري اهتماما كبيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أشاد المهندس مدحت بركات ممثل شركة "كي بي أي" للأعمال البحرية، بالتنظيم الرائع لمؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL)، مشيرً إلى اهتمام الدولة المصرية بالبحر الأحمر والمشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها من قبل هيئة قناة السويس، حيث تولي القيادة السياسية النقل البحري اهتماما كبيرا.

واُفتتحت أمس الأحد فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL) والذي تنظمه جامعة الجلالة تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل؛ والدكتور خالد عبدالغفار؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر حضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وعدد من وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري؛ حيث حضر الفعاليات وزير النقل الأردني المهندس وجيه العزايزة؛ ووزير النقل السوداني المكلف الدكتور هشام ابوزيد.

وقال "بركات" في تصريحات لمصراوي؛ اليوم الأثنين؛ إن هناك اهتمام دولي كبير بالاستثمار في النقل البحري في مصر، مشيرا إلى أن مصانع كثيرة أغلقت بسبب ارتفاع أسعار النقل في حين أن النقل البحري يمتاز بكونه وسيلة نقل رخيصة، مشيرًا إلى أن كلما زاد تطوير النقل البحري كلما زادت المصانع.

من جهته، قال خميس جمعة بوعميم، رئيس مجلس إدارة دبي للصناعات البحرية والملاحية، خلال كلمته بمؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجيستيات «RSMTL»؛ إن مجلس إدارة دبي يعد تجمع عالمي ضخم متخصص في القطاعات البحرية والصناعية والتكنولوجية، ومن المتوقع حدوث تغيير جذري حتى 2050 في مجال الطاقات النظيفة؛ مشيرًا إلى أن الوقود الأحفوري ما يزال هو المهيمن فيما يتعلق باحتياجات الطاقة بنسبة تصل إلى 84% ؛ حيث أن الوضع اليوم يعد مقارنة بما كان عليه منذ العشر سنوات سابقة لم يشهد تغير كبير.

وأضاف "بركات"، ممثل مجموعة "كي بي آي" الإماراتية، أن تواجد المجموعة بمؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجيستيات «RSMTL»؛ لاحتوائها على أكبر 5 شركات في العالم بمجال النقل البحري؛ ولدى مجموعته مشاريع اقتصادية كبرى في البحر الأحمر.

وأكد "بركات"، أن 90% من التجارة العالمية تمر بالبحر الأحمر، خاصة منذ افتتاح قناة السويس، كما أن البحر الأحمر أهم شريان للنقل البحري؛ مشيرًا إلى النقل البحري يقوم على تبادل التجارة بين الدول؛ وتطوير النقل البحري يعني زيادة التجارة لانخفاض تكلفة النقل البحري مقارنة بوسائل النقل الأخرى".