شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الادارية تعدل موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة من دفعة 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة النيابة الادارية ، تعديل الموعد السابق لمقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2019، لتكون من اللجنة الاولي وحتي اللجنة الثامنة في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ومن اللجنة التاسعة وحتي اللجنة السادسة عشر الحضور في تمام الساعة 11 صباحا، وذلك اعتبارًا من أمس 20 فبراير.

وأكدت الهيئة في بيانها الصادر، أن مواعيد المقابلات سوف تتم بمقر النيابات الإدارية الكائن بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس - شارع التسعين الشمالي خلف مجمع البنوك، والدخول من بوابة رقم 2.

وتابع البيان التوضيحي، أن الاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به.

وعن تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية حددت التالي :-

- التأكيد علي الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- التأكيد علي حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

- التأكيد علي ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة والفيس شيلد.