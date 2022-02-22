شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: يجب الحفاظ على الإجراءات الاحترازية خلال إقامة الشعائر الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن توصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية من مخاطر كورونا، هو ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة، لاسيما وأن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرزاز المتطاير، وبشكل خاص بالأماكن المغلقة.

أضاف حسام عبد الغفار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، أنه يجب الحفاظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال إقامة الشعائر الدينية، للوقاية من فيروس كورونا، متابعا: "نسبة الوفيات فى مصر بين غير المطعمين أعلى بـ99 مرة مقارنة بالمطعمين، ومعدلات دخول المستشفيات أعلى بـ73 مرة لغير المطعمين".

وأكمل: "نتعجب من بعض الناس الذين يصروا على عدم الحصول على اللقاحات بعد مرور عامين على كورونا، ورغم وجود أدلة واضحة على مواجهة ازدياد حالات الوفيات بالتلقيح، والدولة تتخذ مجموعة من الإجراءات التى تستهدف تحقيق ذلك، وتعاملنا مع التطعيم بعدم تقديم الخدمات الحكومية لغير المطعمين، وكذلك منع طلبة الجامعات من الدخول لاسيما فى الامتحان بدون التلقيح".

من جانبه، قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف ملتزمة بالإجراءات التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، لحماية المواطنين من مخاطر فيروس كورونا، ومن هذا اتخذت وزارة الأوقاف قراراتها بشأن صلاة التراويح فى شهر رمضان.

أضاف عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" أنه ليس هناك أى مشكلات بالنسبة لصلاة السيدات فى المساجد، ولكن فى وجود إحدى الواعظات بالمسجد، للحفاظ على الأرواح من خطر كورونا.