شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة داخل علب الشيكولاتة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أمل حسن مدير الجمرك بالإنابة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب وبكشف شنطه متخلفه لراكب مصري قادم من هامبورج ترانزيت اليونان القاهرة على طائرة شركة إيجن، وتم تمرير الحقيبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد شعبان مأمور الفحص بالأشعه فأفاد بوجود أجسام متماثلة ومتكررة.

وقام إيهاب عميرة مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف أحمد سامي وحاتم الضيف مأموري الجمرك بتفتيش الحقيبة فتبين وجود 24 شريط أدوية بإجمالي 240 قرص مخبأة داخل علب الشيكولاتة بالحقيبة ، بالعرض علي ضابط المخدرات بالمطار أفاد بأن هذه الأدوية مدرجة بجدول المخدرات .

قرر زكريا حسب الله مدير عام مطار القاهرة بمبني الركاب رقم 1 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وأقر الراكب بأنه أحضرها للاتجار بها .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.