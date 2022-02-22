فى ليلة تعامد الشمس.. عروض 3D وأوبريت موال الشمس تبهر ضيوف رمسيس الثانى

القاهرة - سامية سيد - فى ليلة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى ووسط حضور الأفواج السياحية شهد صحن معبدى أبو سمبل العديد من الفعاليات المتنوعة بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بجانب القيادات التنفيذية والأمنية، بالإضافة 14 من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعى.

واستهلت الفعاليات بمشاهدة عرض للصوت والضوء بـ7 لغات، ثم قدمت إحدى الشركات الإعلامية المتخصصة فى العروض المبهرة الضوئية ثلاثية الأبعاد 3D.

فيما شهدت الفعاليات ختام فعاليات مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون بأوبريت " غنوا للشمس.. موال الشمس " من أخراج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بمشاركة 18 فرقة تضم 430 فنانا وفنانة من الفرق الأجنبية والعربية والأفريقية والمصرية.

وعقب ذلك انتقلت الفعاليات الختامية لمهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون إلى منطقة السوق بوسط المدينة حيث قدمت الفرق المشاركة عروضها الفنية المتنوعة التى أبهرت الحضور من الوزراء والزائرين والأفواج السياحية، وأيضًا أهالى مدينة أبو سمبل السياحية.

ومن جانبها قامت محافظة أسوان بالتنسيق مع شركات المحول بث رسائل للترحيب بضيوف تعامد الشمس، علاوة على الدعوة لحضورهم فى السنوات القادمة.