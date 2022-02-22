شكرا لقرائتكم خبر عن "قضايا الدولة" تعلن مواعيد تسليم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة قضايا الدولة، عن مواعيد تسليم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021، ويتم تسليم الملفات بنادى مستشارى قضايا الدولة بشارع أبو الفدا بالزمالك.

وجدول المواعيد كالتالى:-

-السبت 26 فبراير جامعة القاهرة.

-الأحد 27 فبراير جامعة القاهرة.

-الاثنين 28 فبراير جامعة عين شمس.

-الثلاثاء 1 مارس جامعة عين شمس.

-الأربعاء 2 مارس جامعة الاسكندرية.

-الخميس 3 مارس جامعة الزقازيق وبنها.

-السبت 5 مارس جامعة طنطا.

-الأحد 6 مارس جامعة المنصورة.

-الاثنين 7 مارس جامعة المنصورة.

-الثلاثاء 8 مارس جامعة بنى سويف.

-الأربعاء 9 مارس جامعة بنى سويف.

-الخميس 10 مارس جامعة أسيوط.

-السبت 12 مارس جامعات "المنوفية – السادات - أزهر القاهرة بنين وبنات.

-الأحد 13 مارس جامعة حلوان وأكاديمية الشرطة.

-الاثنين 14 مارس جامعة جنوب الوادي.

-الثلاثاء 15 مارس جامعة المنيا وجامعة أسوان.

-الاربعاء 16 مارس جامعة سوهاج.

-الخميس 17 مارس جامعة سوهاج.

-السبت 19 مارس جامعة أزهر دمنهور بنين وبنات- أزهر بنات الاسكندرية.

-الأحد 20 مارس أزهر طنطا- أزهر تفهنا.

-الاثنين 21 مارس أزهر أسيوط بنين وبنات - أزهر بنات المنيا.

-الثلاثاء 22 مارس الفيوم - بورسعيد- جامعات آخري.

-الأربعاء 23 مارس تخلفات.

-الخميس 24 مارس تخلفات.