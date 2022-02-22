شكرا لقرائتكم خبر عن جون كيرى: مصر تقوم بمشروعات خضراء لمواجهة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جون كيرى، المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، إنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسى التحضيرات الخاصة لمؤتمر المناخ COP 27 المزمع عقده فى شرم الشيخ بنهاية العام، مشيرا إلى إيجاد العديد من المجالات التى يمكن أن التعاون فيها مع مصر لمواجهة التغيرات المناخية.

أضاف جون كيرى، فى لقائه مع الإعلامية إنجى القاضى، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن مجموعات العمل بشأن مؤتمر المناخ المقبل، تتعاون فى شراكة، حتى يمكن من خلالها التأثير على البلدان الأخرى، لتقليل الانبعاثات، متابعا: "سنتعاون مع مشاريع بعينها فى مصر، ومصر تجد طرقا للقيام بطاقة متجددة وتقلل الانبعاثات وتحسن الحياة وكل هذه الأمور ستثمر من الجهود، كما قامت مصر بالكثير فى الفترة الأخيرة، وتقوم ببناء عاصمة إدارية جديدة صديقة للبيئة وستكون خضراء، كما تقوم الدولة بنشر الكثير من مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية".

وأكمل: "أنا تقابلت مع العيد من رجال الأعمال فى مصر، والقطاع الخاص مهم فى مواجهة التغيرات المناخية، ومصر ستتعاون مع كل البلدان لصياغة مواجهة التغيرات المناخية، ونحن نتعاون مع مصر رئيسية المؤتمر المقبل بشأن المناخ".

وأشار إلى أهمية مشاركة الشباب فى الجهود المبذولة بشأن مواجهة التغيرات المناخية، مبينا: "يجب إشراك الشباب فى طاولة المفاوضات، وأعلم أن الرئيس السيسى ووزير الخارجية يفكرون فى طرق لإشراك الشباب فى هذا الملف"، مشيرا إلى أهمية تقليل الانبعاثات من قبل كل الدول بالعالم، قائلا: "إذا لم نقلل من الانبعاثات فلن نمكن من مواجهة التغيرات المناخية".