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كسر ماسورة مياه بشمال الجيزة وانقطاع الخدمة عن عدة مناطق

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه جارٍ أعمال إصلاح كسر بماسورة المياه بشارع زكي مطر مع شارع محمد حجازي بشمال الجيزة وسيتم ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة عقب الانتهاء من الأعمال.

وفى سياق آخر واصلت محافظة الجيزة مجهودات ضبط وإزالة مخالفات البناء والتعامل الحازم حيالها في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن في ذلك الشأن.

وقامت المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور بتنفيذ قرار إزالة لمخالفات بناء بالعقار رقم 1 شارع مكة متفرع من شارع العمدة من شارع فيصل وذلك بمتابعة من السيد عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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