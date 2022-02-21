شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد خبراء البيئة العرب: الدول النامية تعول على الرئيس السيسى في قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور مجدى علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، على زيارة جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ، قائلاً:"هناك زخم دولى لزيارته مصر من أجل قمة المناخ التي تلقى على الرئيس عبد الفتاح السيسى، مهمة فض الاشتباك بين الدول الصناعية الكبرى والدول النامية".

وأضاف "علام"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن حجم التلوث الصادر من إفريقيا والمنطقة العربية لا يشكل 4% من حجم التلوث، وعلى الدول الصناعية الكبرى أن تبدأ في التخلص من الوقود الأحفورى، وتابع:"والآن كل وفود الدول تأتى إلى مصر للاتفاق على الطريقة التى ستطرح بها المسودة في قمة المناخ المرتقبة".

وأكد "علام"، الدول الصناعية الكبرى لا تريد التخلص من الفحم والبترول والدول النامية في مختلف العالم من بينها المنطقة العربية تعول كثيراً على الرئيس السيسى فى معالجة الاحتباس الحرارى والتخلص التدريجى من الوقود الأحفورى وتمويل ميسر للدول التي ستتضرر من التغيرات المناخية

وأشار "علام"، إلى أن شركات البترول الكبرى لا تريد التنازل عن الوقود الأحفورى، ولا تهتم بتخفيض الانبعاث الحرارى، ولكن في ظل التغيرات المناخية الكبرى التي تعصف بالعالم كافة، دفع المجتمع الدولى لأخذ خطوات جادة من أجل تقليل الأضرار الناتجة الاحتباس الحرارى، وتابع:" آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية أمام أوروبا أمريكا وروسيا والصين".