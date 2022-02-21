شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يجتمع مع فريقه للأمن القومى وسط تزايد الأزمة الروسية الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن التقى على انفراد بفريقه للأمن القومي ويتلقى تحديثات منتظمة بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لغزو روسي لأوكرانيا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: "يلتقي الرئيس بايدن مع فريق الأمن القومي في البيت الأبيض اليوم ويتم إطلاعه بانتظام على التطورات المتعلقة بروسيا وأوكرانيا".

وقدم البيت الأبيض التحديث بالتزامن مع اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين في أوكرانيا ، لوهانسك ودونيتسك ، كمستقلتين.

كان يوم الاثنين عطلة فيدرالية بمناسبة "يوم الرئيس" ولم يكن لدى بايدن أي شيء في جدوله العام، ولكن أمضى الرئيس اجتماع نهاية الأسبوع مع فريقه للأمن القومي حول العدوان الروسي المتزايد على أوكرانيا.

ووفقا للتقرير، حذرت الولايات المتحدة من أن الغزو يمكن أن يحدث في أي لحظة ، بالنظر إلى التعزيز العسكري الروسي الكبير لما يصل إلى 190 ألف جندي في أوكرانيا وحولها.

وهددت الولايات المتحدة موسكو بعقوبات دولية قاسية إذا غزت أوكرانيا، وقدم مسؤولو إدارة بايدن القليل من التفاصيل المحددة حول حزمة العقوبات ، على الرغم من أنه من المتوقع أن تستهدف الإجراءات البنوك الروسية والشركات المملوكة للدولة وكذلك الأفراد المرتبطين بالكرملين.

في محاولة أخيرة لتجنب الصراع ، قال البيت الأبيض يوم الأحد إن بايدن وافق "من حيث المبدأ" على الاجتماع مع بوتين بعد مشاركة بين وزير الخارجية أنطوني بلينكين ونظيره الروسي طالما أن روسيا لا تغزو أوكرانيا.

لكن من غير الواضح ما إذا كان مثل هذا الاجتماع سيعقد حيث تشير الدلائل إلى تصاعد الأزمة يوم الاثنين.