شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين مهاجما أوكرانيا: كانت تسرق الغاز الروسى ومسئولوها يُهربون الأموال لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنه منذ عام 1991 بدأت أوكرانيا بنسخ النماذج الغربية، موضحا أن أوكرانيا كانت تسرق الغاز الروسي المار من أراضيها إلى أوروبا.

وأضاف الرئيس الروسى، في كلمة له ، تبثها قناة إكسترا نيوز أن أوكرانيا استفادت من التعامل مع روسيا ولم تقدم أي شيء لها، موضحا أن المساعدات التي قدمتها روسيا لأوكرانيا منذ عام 1991 وصلت إلى أكثر من 150 مليار دولار.

وتابع الرئيس الروسى: المسؤولون في أوكرانيا يقومون بتهريب أموالهم إلى أوروبا، كما أن المسؤولين في أوكرانيا زرعوا الخوف في شعبهم من روسيا، مستطردا: روسيا تحملت ديون الجمهوريات السوفيتية السابقة من بينها أوكرانيا.

وأوضح فلاديمير بوتين أن أوكرانيا لم يكن لديها مطلقا تقاليد "دولة حقيقية"، موضحا أن الفساد اتخذ شكلا خاصا في أوكرانيا.

وتابع الرئيس الروسى، أن النازيين الجدد تحكموا بمقدرات الشعب الأوكراني، لافتا إلى أن السيادة الأوكرانية بدأت تتآكل بسبب "سرقات" النخب.

وأشار فلاديمير بوتين، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفق مليون دولار يوميا في أوكرانيا لدعم الانقلابات، موضحا أن الدول الأوروبية تعتبر أوكرانيا "دمية" تتلاعب بها.