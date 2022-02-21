مستشار المفتي يكشف ما هو الطلاق الرجعي والآثار المترتبة عليه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن الطلاق الرجعي هو ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد.

وأضاف "عاشور"، في رده على سؤال ورد إليه: ما هو الطلاق الرجعي؟.. وما هي آثاره المترتبة عليه؟، قائلًا "أن آثار الطلاق الرجعى هي نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج- بقاءُ الزَّوجيَّةِ خلال فترة العدة، إمكان المراجعة في العدة: فيجوز للزوج في الطَّلاقِ الرجعيِّ مراجعة زوجته ما دامت عدتها قائمة دون حاجة إلى عَقدٍ جَديدٍ، كما لا يحتاج إلى رضا الزوجة ولا إذنها".

واستشهد بما جاء في قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إن أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗا،[البقرة: 228]، لافتًا إلى أنه تجب نفقة العدة للمعتدة من طلاق رجعي على زوجها إلى حين انقضاء العدة- يجب التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما والزوجة في عدة الطلاق الرجعي- المرأة المعتدة من طَلاقٍ رَجعيٍّ يقع عليها الطلاق من زوجها، ويلحقها ظهاره وإيلاؤه ولعانه، لأنها لا تزال زوجة له خلال العدة- لا تستحق المطلقة رجعيًّا مُؤَخَّر صداقها إلا بعد انقضاء عدتها.