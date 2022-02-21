المعاينة في حادث أتوبيس الإقليمي: انحراف أدى لانقلابها على الجانب الأيمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات حادث انقلاب أتوبيس أعلى الطريق الدائري الإقليمي، مساء الاثنين.

تبين أن حافلة تقل ركابا -بينهم سودانيين- انحرفت عن الطريق، ما ادى إلى انقلابها على الجانب الأيمن بتقاطع آخر طريق الكريمات مع الدائري الإقليمي بنطاق مدينة حلوان.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى حلوان العام لتلقي العلاج اللازم، وتبين استقرار حالتهم الصحية حيث تراوحت إصاباتهم بين كدمات وسحجات بالجسم.

البداية تعود إلى تلقي مدير غرفة المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالقرب من البوابة الأولى أعلى الطريق الدائري الإقليمي ووجود مصابين.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ مدعومين بسيارات مرفق الإسعاف، وتبين وقوع حادث مروري لأتوبيس ركاب بينهم أشخاص يحملون الجنسية السودانية بالطريق.

أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص نقلوا إلى مستشفى حلوان العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدبت لجنة للمعاينة والوقوف على ملابسات الحادث وسماع أقوال المصابين.