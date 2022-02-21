بجوارها طفلة 4 سنوات.. العثور على جثة سيدة أعلى محور روض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة سيدة بها كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وبجوارها طفلة عمرها 4 سنوات أعلى محور روض الفرج اتجاه الكوم الأحمر.

وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت إخطارًا من الخدمات الأمنية مفاداه وجود جثة لسيدة وبجوارها طفلة صغيرة على قيد الحياة.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة لسيدة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، كما عثر بجوارها على طفلة عمرها حوالي 4 سنوات، وتم نقل الطفلة للمستشفى لتلقي العلاج والجثة للمشرحة، وجار الوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها.