شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: أوكرانيا كانت جزءا من الاتحاد السوفيتى وجزء من أراضيها هدية السوفيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الثورة البلشفية هى التى صنعت أوكرانيا بشكلها الحالى، موضحا أن أراضى فى أوكرانيا كانت هدية من الاتحاد السوفيتي.

وأضاف الرئيس الروسى، فى كلمة له، تبثها قناة إكسترا نيوز، أن أوكرانيا كانت بالأساس جزءا من الاتحاد السوفيتى، موضحا أن الأوضاع فى دونباس تتجه نحو مزيد من التعقيد.

وتابع فلاديمير بوتين: "مستعدون أن نظهر لأوكرانيا حقيقة الشيوعية، ومنطقة دونباس سحبت من سيادة روسيا إلى السيادة الأوكرانية، حيث أن دونباس كانت تخضع لسيادة روسيا وليس لأوكرانيا".

وفى وقت سابق قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الأوضاع فى دونباس أصبحت معقدة بشكل كبير، متابعا: سأعلن عن قرارات بشأن الأزمة فى أوكرانيا.