شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: أوكرانيا ليست دولة جوار فحسب بل لدينا تاريح وثقافة ودين مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الأوضاع في دونباس أصبحت معقدة بشكل كبير، متابعا: سأعلن عن قرارات بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الروسى، في كلمة له ، تبثها قناة إكسترا نيوز، أن روسيا وأوكرانيا تربطهما علاقات وثيقة على مدار التاريخ.

وتابع فلاديمير بوتين: أوكرانيا ليست دولة جوار فحسب بل لدينا تاريح وثقافة ودين مشترك، وستالين حرر أوكرانيا وأعطاها بعض الأراضي، موضحا أن شبه جزيرة القرم جزء من روسيا وليس أوكرانيا.

وقال فلاديمير بوتين: روسيا الشيوعية هي من أسس أوكرانيا الحديثة، و شرقي أوكرانيا "أرض روسية قديمة".