شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات توجه المدارس بتسليم الطلاب الكتب وعدم ربطها بالمصاريف الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت المديريات التعليمية المدارس بمتابعة استلام جميع الكتب الدراسية لضمان وصولها لأيدى الطلاب فى أول يوم من أيام الدراسة مع عدم ربط تسليمها بالمصاريف الدراسية، والتأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج وعلى أهمية سير الدراسة واتباع القواعد والقرارات المنظمة لها، ومتابعة استمرار متابعة تنفيذ البرامج العلاجية الخاصة بالطلاب والوقوف على مدى تحسن مستوى الطلاب واقتراح الحلول المناسبة لعلاج السلبيات.

وانطلق السبت 19 فبراير الجارى، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021,2022، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.