شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر والولايات المتحدة تدشنان مجموعة العمل المشتركة للمناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: إشادة دولية بدور مصر وتفاؤل بـ"Cop 27".. مصر والولايات المتحدة تدشنان مجموعة العمل المشتركة للمناخ.. شكرى: نبذل كل الجهود لدفع العمل الدولى لمكافحة التغيرات المناخية.. والمبعوث الأمريكى: مصر لديها مستقبل فى الطاقة النظيفة



اقرأ أيضا.. اقرأ أيضا.. - الرئيس السيسى يستقبل المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ.. ويؤكد: مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لقمة المناخ

- الرئيس: نتطلع لاستمرار التشاور مع الجانب الأمريكى حول تغير المناخ.. و«كيرى »: المجتمع الدولى يشعر بجدية من جانب الرئيس السيسى تجاه المناخ





- إشادة دولية بدور مصر وتفاؤل بـ"Cop 27".. مصر والولايات المتحدة تدشنان مجموعة العمل المشتركة للمناخ.. شكرى: نبذل كل الجهود لدفع العمل الدولى لمكافحة التغيرات المناخية.. والمبعوث الأمريكى: مصر لديها مستقبل فى الطاقة النظيفة

- الرئيس السيسى يستقبل وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.. ويؤكد: إيمان مصر بحقوق المواطنين فى حياة كريمة وآمنة.. الرئيس يشيد بدور الآلية الأفريقية لدعم الجهود التنموية بالقارة.. والوفد يثمن خطوات القاهرة فى الحوكمة





- رئيسا وزراء مصر والأردن يترأسان أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.. توقيع مذكرات تعاون أبرزها المناطق اللوجستية.. ومدبولى: الرئيس وجه بتلبية احتياجات الجانب الأردنى من السلع التموينية قبل رمضان

- تحدد القيمة فى السنة الأولى ب 5 أمثال القيمة السارية.. «النواب» يقر قانون إخلاء الأماكن المؤجرة

للأشخاص الاعتبارية



- الرئيس السيسى يشهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ويؤكد: لا يجب أن تدفع أفريقيا آثار التواجد الاستعمارى واستغلال مواردها - الرئيس السيسى يشهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ويؤكد: لا يجب أن تدفع أفريقيا آثار التواجد الاستعمارى واستغلال مواردها

- تنامى الإرهاب والتطرف فى أفريقيا ناجم عن قدرات محدودة.. نفذنا مشروعا حقيقيا للاقتصاد المصرى.. مشروعات فى البنية الأساسية على مدار 7 سنوات تكلفتها 400 مليار دولار.. مشروع «حياة كريمة» يكلفنا 40 مليار دولار.. ولمذيع cnn : بنرحب بيك وعندك فرصة تلف مصر وتشوف الموقف



