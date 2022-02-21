شكرا لقرائتكم خبر عن "التعمير والإسكان": تنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة فى عدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، إحدى شركات وزارة الإسكان، أن الشركة تنفذ مشروعات مرافق وبنية تحتية وصيانة عقارات فى عدد من المحافظات بإجمالى تكلفة تبلغ 2 مليار و500 مليون جنيه.

وأضاف اللواء سيد العشرى، أن شركة التعمير تضاعفت ميزانيتها خلال العامين الماضيين بنسبة فاقت الـ 100 %، موضحا أن المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة وصلت لمعدلات تنفيذ مرتفعة، وهناك بعض المشروعات تم الانتهاء منها بنسبة وصلت لـ 100 %.

وأوضح أن شركة التعمير والإسكان للمرافق، تستعد لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، فى بعض المحافظات، موضحا أن هذه المشروعات متنوعة ما بين شبكات مياه وصرف ومحطات معالجة فى عدد من المحافظات.

وبما يتعلق بنسب تنفيذ المشروعات فى المرحلة الأولى ضمن مبادرة حياة كريمة فى محافظتى الغربية وكفر الشيخ، قال أنه تم الانتهاء بنسبة 100٪؜ من الشبكات الخاصة بعدد 4 قرى بمحافظة الغربية وهى، كفر غازى - كفر سنبو - شماره - كفر اسماعيل، فيما وصلت نسبة تنفيذ أعمال الشبكات لقرية كفر حنون ل 90٪؜، وجارى تنفيذ أعمال المحطات والإنشاءات الخاصة بمحطات الصرف المياه بهذه القرى.

وأوضح أنه بالنسبة لقرى محافظة كفر الشيخ، وعددهم 7 قرى، وصلت نسبة الإنجاز لـ70٪؜ فى أعمال تنفيذ الشبكات والمطابق، موضحا أن التكلفة التقديرية للأعمال تصل لـ439 مليون جنيه.

واضاف، أن الشركة استطاعت أن تسبق الجدول الزمنى المحدد التى تم إسنادها إليها، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 100% من شبكات مرافق قرية كفر شمارة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وكذلك شبكات مرافق قرية كفر سينبو، التابعة لنفس المركز، فيما تم الانتهاء من نحو 100% من شبكات مرافق قرية كفر إسماعيل، بنفس المركز.

وأضاف رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الشركة انتهت أيضًا من نحو 90% من شبكات ومرافق كفر حنون، 100% من كفر غازى، لافتا إلى أن شركة التعمير والإسكان، تعد من أوائل الشركات التى استطاعت أن تسبق الجدول الزمنى والمحدد بـ15 شهرا، ومن المقرر أن يتم إنهاء كافة المشروعات بهذه القرى قبل الموعد المحدد بنحو 3 شهور.

وأوضح اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الشركة تتولى تنفيذ أعمال الصرف والمياه والبنية التحتية لنحو 14 قرية فى مبادرة حياة كريمة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى مصر، إيمانًا منها بأهمية المشاركة فى المبادرة الرئاسية التى تستهدف تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصرى يسكنون بالريف المصرى، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه

وأشار إلى أن الدولة استطاعت خلال الـ 7 سنوات الأخيرة، الانتهاء من تنفيذ أكثر من 1131 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى المدن والمناطق الريفية، بإجمالى طاقة استيعابية 10793 ألف م3/يوم لمياه الشرب، لخدمة 50576 ألف نسمة، و6661 ألف م3/يوم للصرف الصحى، لخدمة ما يزيد على 45 مليون نسمة، بتكلفة نحو 124 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 5792 مشروع إحلال وتجديد، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه، وتنفيذ 176424 وصلة منزلية، بتكلفة 600 مليون جنيه، و200 مشروع مد وتدعيم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بتكلفة 455 مليون جنيه، بجانب 40 مليار جنيه تكلفة مشروعات المياه والصرف بالمدن الجديدة، ليصبح إجمالى ما تم إنفاقه بقطاع المياه والصرف نحو 174 مليار جنيه.

وأكد أن هذه المشروعات التى تشهدها مصر فى البنية التحتية، رسالة قوية على أن القيادة السياسية عازمة على تقديم أفضل الخدمات للمواطن سواء فى الريف أو الحضر، موضحا أن صعيد مصر يشهد تنمية حقيقية لم يشهدها خلال الأنظمة السابقة، موضحا أن ذلك ينعكس بالايجاب على جذب الاستثمار لمصر وخاصة الأجنبى، لأن توافر بنية تحتية قوية يؤكد على قوة اقتصاد أى دولة.

وأشار إلى أن مشروعات مبادرة حياة كريمة ستغير من خريطة محافظات مصر، وفى ختام تنفيذ المبادرة، ستكون معدل التنمية فى مختلف المحافظات التى شهدت مشروعات لمبادرة حياه كريمة، ارتفع لأضاف لأن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على مشروعات مياه وصرف، بل تمتمد لتنمية حقيقة وتنفيذ مشروعات صحية وتعليمية وصناعية وخلافه، وهو ما يوفر فرص عمل حقيقية لكافة شباب القرى والمحافظات، كما سيعيد مصر للريادة من جديد من خلال المبادرات الخاصة بدعم المنتج المحلى لوقف الاستيراد.