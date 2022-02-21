شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين أوكرانيين فى قصف بالمنطقة الشرقية..ورئيس أوكرانيا يدعو لاجتماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل جنديان أوكرانيان جراء قصف من قبل الانفصاليين فى الشرق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، فيما دعا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى لاجتماع عاجل لمجلس الأمن القومى والدفاع فى بلاده.

وأجرى المستشار الألمانى أولاف شولتز اتصالات عاجلة مع الشركاء فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بعد حديثه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وفقا لخبر عاجل لقناة العربية.

وأضاف مستشار ألمانيا لفلاديمير بوتين، أن اعتراف روسيا بالانفصاليين سيكون خرقا لاتفاقيات مينسك، مبلغا الرئيس الروسى بوتين رفضه أى خطوة روسية للاعتراف بالانفصاليين فى شرق أوكرانيا.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إنه لا يرى حلاً أخر إلا الاعتراف بجمهوريتى دونيتسك ولوجانسك.

وأكد لافروف - خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومى الروسى برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين - أن روسيا مستعدة لمناقشة جميع القضايا الأمنية مع شركائها الغربيين، ولكنها تتخذ موقفًا فقط من توسع حلف شمال الأطلسى "الناتو".

وأضاف: "تنطلق وزارة الخارجية الروسية فى هذا السياق من حقيقة وجوب استمرار العمل على الضمانات الأمنية المطلوبة".