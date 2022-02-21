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رئيس الوزراء يلتقى جون كيرى المبعوث الرئاسى الخاص بالمناخ

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القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، جون كيرى المبعوث الرئاسى الخاص بالمناخ.

 

وقال المبعوث الأمريكى للمناخ جون كيرى إن مصر أم الأرض وأم العالم ومن المناسب أن ننقل منها رسالة ملحة تتعلق بتغير المناخ، وضرورة اتخاذ خطوات مهمة للتصدي لهذه القضية.

 

وأضاف في خطابه من الجامعة الامريكية بالقاهرة أن مصر يمكنها اتخاذ الخطوات المرحلة المقبلة لإنقاذ الحضارة من آثار تغير المناخ، لاسيما مع استضافتها لمؤتمر قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ.

 

وأكد أنه على الرغم من أن الأزمة الأوكرانية تحظى باهتمام العالم اليوم، إلا أنه جاء للقاهرة للتحدث عن تهديد أكثر خطورة يهدد العالم كله وهو تغير المناخ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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