شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوجه كلمة للشعب الروسي بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الرئاسة الروسية، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيوجه كلمة للشعب الروسي بعد قليل، وفي تصريحات سابقة أكد بوتين، أن موسكو ستتخذ قرارا اليوم، بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وقال بوتين خلال الاجتماع الاستثنائي الموسع لمجلس الأمن الروسي، أن موسكو ستتخذ قرارها اليوم حول الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وعلق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على طلب الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ، قائلا: إنه لا يرى طريقة أخرى، لأنه بعد مرور يومين أو ثلاثة أيام لم يتغير شيء.