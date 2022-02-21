شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزى وأسرته يزورون متحف الحضارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزى وأسرته والوفد المرافق له، في إطار زيارتهم الحالية إلى مصر، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وقام بجولة داخل المتحف وقاعات العرض الخاصة به، وكان في استقباله الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف.

حرص الرئيس الفرنسي الأسبق على تدوين كلمة بكتاب الزيارات الخاص بالمتحف.

كان الرئيس الفرنسي وأسرته والوفد المرافق له زار أمس منطقة أهرامات الجيزة، كما زاروا أيضًا مدينتى الأقصر وأسوان خلال اليومين الماضيين زار خلالها عددًا من المواقع السياحية والأثرية بها.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل اليوم نيكولا ساركوزى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس رحب بالرئيس الفرنسى الأسبق ضيفًا فى مصر لقضاء العطلة الشتوية مع أسرته، مشيدًا بالمسار الإيجابى الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا فى الوقت الراهن على كل الأصعدة، معربًا عن التقدير للإسهام الشخصى وما قام به الرئيس ساركوزى فى تدعيم هذه العلاقات.



























