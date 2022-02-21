شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة فقط بعد صلاة العشاء.. ضوابط صلاة التراويح بالمساجد (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الأوقاف الاستعداد للشهر الكريم، حيث شكلت غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني لمتابعة استعدادات الوزارة لاستقبال الشهر الكريم من خلال صيانة المساجد وتجديد فرشها، وعمل حملات النظافة والتعقيم، مع تكثيفها قبل حلول الشهر الكريم ، إضافة إلى إعداد العديد من البرامج الدعوية من تلاوات، وابتهالات، وبرامج علمية، وخواطر دعوية، وفتاوى رمضانية، فضلا عن مضاعفة أعمال البر وخدمة المجتمع في هذا الشهر الفضيل من خلال صكوك الإطعام وغيرها.



ضوابط صلاة التراويح بالمساجد فى رمضان

وتتضمن ضوابط صلاة التراويح بالمساجد فى رمضان:

تطبيق ضوابط العام الماضى فى الصلاوات على النحو القائم الآن

صلاة القيام فى حدود نصف الساعة بعد صلاة العشاء مباشرة

لا مانع من فتح مصليات السيدات شرط توافر مشرفة على إجراءات التباعد

استمرار السماح بصلاة الجنازة فى المساجد الكبرى والجامعة

غرفة عمليات لمتابعة استعدادات صيانة المساجد وتجديد فرشها

عمل حملات نظافة وتعقيم للمساجد المحددة للصلاة

برامج دعوية من تلاوات وأنشطة علمية وفتاوى رمضانية

مضاعفة أعمال البر وخدمة المجتمع من خلال صكوك الإطعام

وقالت: في إطار التوازن والوسطية التي انتهجتها الدولة المصرية منهجًا وخطًا ثابتًا في جميع أمورها بما في ذلك التعامل مع آثار وتداعيات انتشار فيروس كورونا، فإننا سلكنا هذا المسلك الوسطي في كل أمورنا وبخاصة عمل المساجد في شهر رمضان العام الماضي، وسنسلكه بإذن الله تعالى في شهر رمضان هذا العام، وبذات ضوابط العام الماضي من إقامة الصلوات وخطبة الجمعة على النحو القائم الآن والذي تم في العام الماضي، وصلاة القيام على النحو الذي تمت به في العام الماضي بذات إجراءات التباعد والتخفيف، بحيث تكون مدة صلاة القيام في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة.

وتابعت: فيما يتصل بمصليات السيدات فيتم تنظيم العمل بها كما يتم تنظيم العمل في المساجد من حيث الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي ، وقد تم توجيه جميع المديريات بأنه لا مانع من فتح مصليات السيدات متى توفرت من تشرف على تطبيق إجراءات التباعد بها بمعرفة إدارة الأوقاف التابع لها المسجد سواء أكانت واعظة معينة ، أم واعظة متطوعة ، أم معلمة، أم غيرها ، ممن تعتمدهن إدارة الأوقاف التابع لها المسجد للإشراف على مصلى السيدات به ، وتوجهها بخطاب مكتوب إليه ، وذلك للإشراف على الالتزام بإجراءات التباعد.