شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: مصر اتخذت إجراءات وقائية ضد كورونا قبل إعلان منظمة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن مصر فى كل الأوقات ومنذ توقع حدوث وباء كورونا، وقبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية، اتخذت إجراءات في كل الاتجاهات سواء وقائية واحترازية ووفرت المعدات والأدوية والمستلزمات، منذ انتشار الأنباء والأخبار العالمية بشأن توقعات حدوث جائحة كورونا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت على فضائية DMC، أن تعامل مصر من أول الأمر مع الأزمة كان تعاملًا احترافيًا بشدة منذ البداية، ومتوازنًا للغاية ما بين الغلق الجزئي واستخدام الوسائل الوقائية والاحترازية وبين واستمرار عجلة الاقتصاد، كما أن عجلة العمل لم تتوقف للحظة واحدة.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللجنة العليا لإدارة الأزمة، وجهوا بتحقيق توازن شديد في كل الإجراءات وفي مختلف المراحل، قائلا: "مازلنا نأخذ خطوات احترازية ووقائية متوازنة جدا وتؤخذ بطريقة احترافية وتدريجية".

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إلى أن مصر ترصد كل يوم إصابات بفيروس كورونا بعضها يدخل المستشفيات وأخرى تحتاج الرعاية المركزة، قائلا "بدون شك هو مرض معد ووبائي في فصل الشتاء، ولابد من تحقيق التوازن للحد من انتشار المرض من ناحية والسيطرة على تداعياته".