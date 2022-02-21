شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 103 ملايين نسمة غدا.. بمعدل زيادة فرد كل 20 ثانية تقريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن يبلغ عدد سكان مصر بالداخل 103 مليون نسمة غدًا الثلاثاء، وبذلك يرتفع سكان مصر مليون نسمة بعد مرور نحو 7 شهور، حيث سجلت مصر 102 مليون نسمة يوم 5 يوليو الماضي.

وبحسب حسابات جهاز الإحصاء، ارتفع عدد سكان مصر بمقدار مليون نسمة خلال 232 يومًا أي 7 شهـور و22 يومًا (الفرق بين أعـداد المواليد والوفيات) أي 4310 نسمة في اليوم أي (179.6) فرد كل ساعة أي (3) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيـادة فرد هو 20 ثانية تقريبًا.

وأشار الجهاز، إلى انخفاض الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا المليون لتصبح 232 يومًا مقابل 275 يومًا في المليون السابق، وأرجع ذلك إلى اختلاف توزيع المواليد على شهور السنة وطبيعة هذه الفترة التي تضمن شهور (أغسطس -أكتوبر) التي تتسم بزيادة أعداد المواليد المسجلة فيها مقارنة بالشهور الأخرى.