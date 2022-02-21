شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يستقبل "ساركوزى" ويشيد بالمسار الإيجابى للعلاقات مع فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم نيكولا ساركوزى، رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالرئيس الفرنسى الأسبق ضيفًا فى مصر لقضاء العطلة الشتوية مع أسرته، مشيدًا بالمسار الإيجابى الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا فى الوقت الراهن على كافة الأصعدة، ومعربًا عن التقدير للإسهام الشخصى وما قام به الرئيس ساركوزى فى تدعيم هذه العلاقات.

الأوقاف تعلن ضوابط صلاة التراويح بالمساجد فى رمضان.. نصف ساعة بعد صلاة العشاء

أكدت وزارة الأوقاف أن دورها الرئيسي هو عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، ونشر الفكر الوسطي الرشيد ، والعمل على تنمية مال الوقف وحسن استثماره وإنفاق عوائده وفق شروط الواقفين .

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أن صلاة القيام على النحو الذي تمت به في العام الماضي بذات إجراءات التباعد والتخفيف، بحيث تكون مدة صلاة القيام في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة .

الحكومة: سلبية فحوصات كورونا لأعضاء وفد مصر باللجنة العليا المشتركة مع الأردن

أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لأخيه الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد إعلان وزير الإعلام الأردنى عن إصابة الدكتور بشر الخصاونة بفيروس كورونا، عقب اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، مع عدم ظهور أية أعراض للإصابة عليه.

وتجدر الإشارة إلى أنه عقب إعلان إيجابية فحص الدكتور بشر الخصاونة، تم إجراء فحص كورونا السريع لأعضاء الوفد المصرى، الذى شارك فى اجتماعات اللجنة العليا اليوم، وثبتت سلبية فحوصهم.

التعليم: اختبارات المتخلفين عن امتحان الترم الأول بعذر الأسبوع المقبل

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول الامتحانات التكميلية لمن تخلفوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر، موضحة أن الاختبارات تنطلق الأسبوع المقبل على أن تمتد حتى بداية مارس المقبل.

بيان مصرى- أمريكى: القاهرة وواشنطن تدركان خطورة التحدى الناجم عن تغير المناخ

أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP 27 والمبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمُناخ جون كيرى، مشاورات اليوم فى القاهرة.

وأكدت مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى بيان مشترك إدراكهما لخطورة التحدى الناجم عن تغير المُناخ وأهمية تسريع وتيرة الجهود العالمية على كافة أصعدة أجندة تغير المُناخ، وخاصةً فيما يتعلق بالحاجة للحد من ارتفاع درجة الحرارة لما يقل عن درجتين مئويتين وبذل الجهد لوقفها عند 1.5 درجة مئوية، وتعزيز الاستجابة العالمية لدعم جهود التكيُف مع آثار تغير المُناخ.

مجلس النواب يوافق على قانون الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى فى مجموع مواده

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وذلك في مجموع مواده.

بروتوكول تعاون بين المتحدة والفنان الكبير محمد صبحى لإنتاج أعمال مسرحية

وقع حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بروتوكول تعاون مع النجم الكبير محمد صبحي لإنتاج مجموعة من المسرحيات، كما يتضمن المشروع اكتشاف مواهب جديدة فى التمثيل، وتدريبهم للعمل فى مسرحيات تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

بوتين: ندرس طلب الانفصاليين بدونيتسك ولوغانسك الاعتراف بهما جمهوريتين مستقلتين

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال خلال اجتماع مجلس الأمن الفدرالي، اليوم الاثنين، لمناقشة تطورات الأوضاع في شرق أوكرانيا، إنه يدرس طلب الانفصاليين في دونيتسك ولوغانسك الاعتراف بهما جمهوريتين مستقلتين.

صلاح وكين الأعلى تقييماً فى التشكيل المثالى للجولة 26 بالدوري الإنجليزي

حصل الدولى المصري محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، على أعلى تقييم بالتشكيل المثالى للجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكشفت شبكة "SofaScore" سوفا سكور اليوم، الاثنين، عن التشكيل المثالى للجولة 26 من المسابقة الإنجليزية المحلية.

وحصل هاري كين على تقييم 8.5 بينما جاء الدولى محمد صلاح بتقييم 8.3، وكذلك حصل جوردان بيكفورد حارس إيفرتون على 8.4.

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج جماعة الإخوان و39 متهما على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد محمود، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 21 متهما في القضية رقم 924 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، بقوائم الإرهابين وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية.

انهيار حنين حسام بعد مواجهتها بالشهود: "عايزة أروح لأبويا وأمي"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، لأقوال الشهود في محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام، بتهمة الاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتيات التيك توك».

وانهارت حنين حسام من البكاء بعد الانتهاء من سماع الشهود داخل المحكمة، وقالت: "والله ما عملت حاجة، يارب معملتش حاجة، نفسي أروح لأبويا وأمي"، فينا انفعل والد المتهمة خلال انهيارها لعدم تصويرها.

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات.

تريزيجيه يغيب عن باشاك شهير غدًا فى الدوري التركي.. اعرف السبب

يغيب محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطني عن مباراة إسطنبول باشاك شهير، المقرر إقامتها غدا الاثنين، ضد قونيا سبور ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري التركي على ملعب ستين ايمك، بعد تألقه في المباراة الأخيرة أمام ريزا سبور وتسجيله هدفين.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن تريزيجيه سيكون خارج قائمة باشاك شهير غدًا لعدم أحقيته في المشاركة، وفقًا للوائح الاتحاد التركي، لأن المباراة مؤجلة من الأسبوع 21 قبل توقيع تعاقد نجم المنتخب الوطني مع الفريق الذى ضمه على سبيل الإعارة قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي لنهاية الموسم الجاري.

مدبولى: الرئيس وجه بتلبية احتياجات الأردن بما فيها تصدير بعض السلع قبل رمضان

عقدت، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، اجتماعات الدورة الـ 30 للجنة العليا المصرية-الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور بشر الخصاونة، وبحضور وفدى البلدين، ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى توجيهات الرئيس السيسى، بتلبية أية مطالب أو احتياجات للجانب الأردنى، بما فى ذلك المطلب الخاص بتصدير بعض السلع التموينية قبل شهر رمضان المقبل، وجدد الترحيب برئيس الوزراء الأردنى والوفد المرافق، معربًا عن تطلعه بأن تترجم المناقشات والاتفاقيات المُوقعة خلال أعمال الدورة الثلاثين للجنة العليا المشتركة، إلى مشروعات ملموسة وفقًا لإطار زمنى واضح حتى تحقق أهدافها المرجوة.

محمد الشناوى يعود لقائمة الأهلى أمام مصر المقاصة فى الدوري غداً

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التى تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لخوض مباراة مصر المقاصة في الدوري غدًا.

وضمت قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف.