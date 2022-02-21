تجديد حبس أحمد أبو النصر المعروف بـ "دكتور الكركمين" 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، حبس الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة دكتور علاج بالأعشاب، وقيامه بالتدليس على المواطنين، وإيهامهم بأنه خبير علاجي، يمكنه علاج جميع الأمراض باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب، وأنه يروج لذلك على قناته على موقع "يوتيوب" وإحدى القنوات الفضائية وصفحته الخاصة على شبكة الإنترنت.

كما تبين أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حرر بلاغًا في الطبيب المزيف، لما يبثه وينشره عبر القنوات الفضائية غير المرخصة، وأيضًا عبر قناة على موقع "يوتيوب"، فضلًا عن ورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، تفيد قيام المتهم "أحمد أبو النصر"، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، بالتدليس على المواطنين وإيهامهم بكونه خبير علاجي يمكنه علاج كافة الأمراض باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب، وأنه يروج لذلك على قناته على موقع "يوتيوب" وإحدى القنوات الفضائية وصفحته الخاصة على شبكة الإنترنت.

كما يقوم بالاتجار في أدوية يقوم بتصنيعها في أماكن غير مرخصة ودون اتخاذ الاشتراطات التي تحافظ على صحة المواطنين وبدون ترخيص من الجهات المختصة، كما يقوم بالترويج لمنتجات علاجية يقوم بتصنيعها من خلال برامج تلفزيونية مدفوعة الأجر يقوم ببثها عبر قنوات فضائية متعددة معظمها غير مرخصة تبث من خارج البلاد، وكذا إدارة عدد من المراكز العلاجية والمنافذ الخاصة ببيع الأدوية وجميعها غير مرخصة.