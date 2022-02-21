8 مصابين في حادث أتوبيس سودانيين بالطريق الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص في حادث حافلة تقل ركابا أعلى الطريق الدائري الإقليمي، الاثنين.

تلقى مدير غرفة المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالقرب من البوابة الأولى أعلى الطريق الدائري الإقليمي ووجود مصابين.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ مدعومين بسيارات مرفق الإسعاف، وتبين وقوع حادث مروري لأتوبيس ركاب غالبيتهم يحملون الجنسية السودانية بالطريق.

أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص نقلوا إلى مستشفى حلوان لتلقي العلاج اللازم، وجاري تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدبت لجنة للمعاينة والوقوف على ملابسات الحادث وسماع أقوال المصابين.