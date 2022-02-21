"الرمال البيضاء".. تطبيق إلكتروني للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

رصدت الأجهزة المعنية بتعرض عدد من المواطنين للنصب والاحتيال والاستيلاء على اموالهم وتهريبها خارج البلاد من خلال تطبيق الكترونى " الرمال البيضاء " وتم الترويج له من خلال اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى وتشرح كيفية حصول المشركين على مبالغ مالية كبيرة عقب سداد نسبة اشتركات مقابل الدخول الى البرنامج.

وايهامهم بتحقيق ارباح مالية كبيرة مقابل مشاهدة مجموعة الفيديوهات ومتابعات بعض الصفحات واعداد فيديوهات وبعدها تم اغلاق الطتطبيق بعد جمع ملايين الجنيهات من المواطنين الذين سقطوا فى شباك النصب.

وتابعت الأجهزة المعنية الواقعة وبدأت فى البحث عن مرتكبى هذه الوقائع النصب وتحديد هوية احد المتهمين فى محافظة كفر الشيخ .

ونجحت الأجهزة المعنية وضبط المتهم الرئيسى أحد وكلاء التطبيق بمحافظة كفر الشيخ وقام بحث المواطنين على الاشتراك فى التطبيق مقابل الحصول على نسبة من الاموال المحصلة.