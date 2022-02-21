"قومي المرأة" يبحث أثر الزيادة السكانية على عمالة الأطفال والصحة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

بحث منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة في اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للمنتدى موضوعات الاستراتيجية الوطنية للسكان، وأثر الزيادة السكانية على عمالة الأطفال والصحة العامة.

وعرضت هبة عادل عضو اللجنة - خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس - مسار عمل فريق السكان والتنمية في المنتدى، مؤكدة أهمية القضية السكانية، فيما تناولت نيفين عبيد عضو المنتدى محاور الخطة التنفيذية والأنشطة والخدمات المطلوبة في محور الصحة الإنجابية.

واستعرضت عبيد الأنشطة الخاصة بمحور تمكين المرأة و مؤشرات المتابعة والتقييم الخاصة بذلك، مقدمة توصيات مقترحة على مستوى عمل الاستراتيجية، من حيث ضبط الأهداف بناء على حالة المرأة ووضع مؤشرات لقياس الأنشطة والبرامج وتحديد مصادر التمويل لأعمال الاستراتيجية.

من جانبه، أوضح هاني هلال عضو لجنة المنظمات الأهلية بالمجلس تأثير الزيادة السكانية على عمالة الأطفال ، والعوامل المسببة لعمالة الأطفال ، وأنواع الإساءة التي يتعرض لها الأطفال العاملين واستعراض للتحديات التي تواجه معالجة هذه المشكلة.

واستعرض بعض مواد قانون الطفل الخاصة بعمالة الأطفال وما يؤخذ على القانون ، وعلى جانب آخر تمتع الطفل بالحماية الكافية في مواد الدستور المصري وبعض التوصيات الخاصة بالوقف الفوري لأسوأ أشكال عمالة الأطفال مثل ضرورة توفر مواد باللائحة التنفيذية لقانون الطفل في قضية عمالة الأطفال وإعطاء لجان الحماية حق التفتيش على مواقع عمالة الأطفال والوقوف على الأوضاع الاقتصادية لأسر هؤلاء الأطفال.

وأشارت الدكتورة شيرين المهدي عضو لجنة الصحة بالمجلس، إلى أثر الزيادة السكانية على الزيادة في طلب خدمات الرعاية، وعلى مستوى جودة الخدمات المقدمة والمشاكل الصحية التي تواجه المرأة نتيجة تعدد الإنجاب، مستعرضة عدة مقترحات منها زيادة حملات التوعية التي نجح المجلس فيها وضرورة العمل على المفاهيم المغلوطة حول وسائل تنظيم الإنجاب وضرورة توفر الوسائل بأشكالها المختلفة وبطرق سهلة تصل إلى المرأة، واقتراح ربط خدمات التأمين الصحي الشامل بعدد الأطفال واستخدام وسائل تنظيم الإنجاب.