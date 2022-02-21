شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يشهد احتفال الأكاديمية العربية بتخريج دفعة جديدة لكلية الدراسات العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحى، وير الشباب والرياضة، حفل تخرج الدارسين بكلية الدراسات العليا فى الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع مصر الجديدة، والبالغ عددهم 349 دارسا من دفعة فبراير 2022و الذين حصلوا على درجة الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال، ‏بالإضافة إلى 12 خريجا من البرنامج المشترك ‏أوتونوما برشلونة الإسبانية، وينتمى الخريجين الى الجنسيتين الفلسطينية والمصرية.

حضر الحفل الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية، والأستاذ الدكتور علاء عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية العربية للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة منى قدرى عميدة كلية الدراسات العليا فى الإدارة فرع القاهرة

وفى مستهل كلمته، توجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للخريجين ليحصدوا ثمار جهودهم طوال سنوات الدراسة، مؤكداً انهم مصدر فخر واعتزاز لآبائهم ولوطنهم ومجتمعهم، معرباً عن سعادته بوجوده فى الأكاديمية العربية هذا الصرح التعليمى الكبير، مشيداً بالمجهود الكبير المبذول بها من أعضاء هيئة التدريس و من قائدها الدكتور إسماعيل عبد الغفار.

وقال صبحي، "نرى ما يحدث من تطوير وتوسعات داخل الأكاديمية عن طريق إضافة جامعات جديدة سواء داخل مصر وخارجها، وما تقدمه الأكاديمية من تعليم فيه تنوع كبير يتناسب مع كل ما هو جديد و حديث، و أحب أن أشير أيضًا الى أن الإنجاز الذى يتم فى مصر فى جميع القطاعات حسب توجيهات القيادة السياسية، يتسم بالسرعة والتوازن وطبقاً لأعلى معايير الجودة، والذى يعتمد أيضاً على الاستثمار البشرى من خلال التعليم الجيد ذات النوعية التى يجب ان تنفتح على كل ما هو جديد و على كل ما يصل إليه العالم".

أشار "صبحي" إلى ان الدولة المصرية تولى إهتمام كبير جدًا بالشباب و تفتح ذراعيها لكل الشباب، وتحرص على تأهيله وإكسابه المهارات اللازمة لسوق العمل، فالدولة تقدم برامج كثيرة سواء فى ريادة الأعمال ومشروعات تطوير القطاع الخاص وتفتح مجالات كثيرة امام الشباب، والتى تنعكس بدورها على الاقتصاد بصورة إيجابية.

من جانبه، رحب الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل بوزير الشباب والرياضة، معرباً عن سعادته بوجوده فى هذا اليوم الذى ينتظره كل خريج وخريجة، مشيراً الى أن الأكاديمية التى تحتفل هذه الأيام بمرور خمسين عاماً على إنشائها والتى تُعد واحدة من أكبر المؤسسات الجامعية فى مصر و العالم العربى، ولديها إتفاقيات وشراكات مع كبرى المؤسسات والجامعات فى العالم، فضلا عن الاعتمادات الدولية فى مختلف التخصصات التعليمية، بالاضافة الى كونها أول جامعة داخل جمهورية مصر العربية تحصل على تقييم 5 نجوم فى سبع مؤشرات مختلفة ضمن تقييم مؤسسة “كيو إس”. أيضًا الأكاديمية، ولديها أفرع عديدة داخل وخارج مصر تقدم نوع جيد جدًا من التعليم يتناسب مع كل ماهو حديث وعصري.

أضاف "عبد الغفار" أن للأكاديمية دور كبير أيضًا فى تنميه الكوادر البشرية فى كافة هيئات الدولة بما يحقق رفعة وتقدم وطننا الحبيب مصر التى تحتضن الأكاديمية وتقدم لها كل الدعم والمساندة.

و فى كلمتها، هنأت الأستاذالدكتور منى قدرى الخريجين وأسرهم بهذا اليوم، و قالت: "يسعدنى اليوم أن أكون معكم فى هذا اليوم وفى هذه اللحظات التى يجنى فيها كل خريج منكم ثمار تعبه وجهده طوال وقت الدراسة، وأحب ان أهنئ كل أم وأب وكل صديق وقريب لكم والذى كان مساند ومساعد لكم طوال فترة الدراسة، والتعليم هو أقوى سلاح يمكن أن نغير به العالم".