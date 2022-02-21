شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: ندرس طلب الانفصاليين بدونيتسك ولوجانسك الاعتراف بهما جمهوريتين مستقلتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال خلال اجتماع مجلس الأمن الفدرالي، اليوم الاثنين، لمناقشة تطورات الأوضاع في شرق أوكرانيا، إنه يدرس طلب الانفصاليين في دونيتسك ولوغانسك الاعتراف بهما جمهوريتين مستقلتين.

وأوضح بوتين، أن روسيا ستواجه تهديدات متزايدة في حال انضمام أوكرانيا للناتو، مضيفا أن السلطات في كييف لا تنوي تنفيذ اتفاقات مينسك.

وكان قد قال إن بعض سكان أوكرانيا لم يقبلوا بالانقلاب على السلطة في البلاد الذي كان مناهضا للدستور ودمويا.