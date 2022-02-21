"ساركوزى" يبدى إعجابه الشديد بمشروعات مصر التنموية بقيادة الرئيس السيسي

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "نيكولا ساركوزى"، رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

وعبر "ساركوزى" عن تشرفه بلقاء الرئيس وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين لاقاهما وأسرته خلال قضائهم العطلة فى مصر، مشيرًا إلى اعتزازه بتميز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، ومبديًا إعجابه الشديد بالمشروعات التنموية اللافتة التى تشهدها مصر حاليًا بقيادة الرئيس، والتى تعتبر امتدادًا لعظمة الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ.