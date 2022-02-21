الرئيس السيسي يستقبل "ساركوزى" ويشيد بالمسار الإيجابى للعلاقات مع فرنسا

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم نيكولا ساركوزى، رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالرئيس الفرنسى الأسبق ضيفًا فى مصر لقضاء العطلة الشتوية مع أسرته، مشيدًا بالمسار الإيجابى الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا فى الوقت الراهن على كافة الأصعدة، ومعربًا عن التقدير للإسهام الشخصى وما قام به الرئيس ساركوزى فى تدعيم هذه العلاقات.