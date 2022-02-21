شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج جماعة الإخوان و39 متهما على قوائم الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد محمود، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 21 متهما في القضية رقم 924 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، بقوائم الإرهابين وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية.

كما أدرجت الدائرة الثامنة 5 متهمين في القضية رقم 1300 لسنة 2020 حصر نيابة امن الدولة العليا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.

كما نشرت الجريدة قرار الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب بإدراج 9 متهمين في القضية رقم 675 لسنة 2019 حصر نيابة امن الدولة العليا لمدة 5 سنوات.

وإدراج 4 متهمين في القضية رقم 629 لسنة 2019 حصر نيابة امن الدولة العليا، على قائمة الارهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.