شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة على قانون الإيجار لغير غرض السكنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، الجلسة العامة لمجلس النواب، معلنا أن الجلسة القادمة ستعقد غدا الساعة الحادية عشر، يذكر أن مجلس النواب وافق اليوم فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجرءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا " الإيجار لغير غرض السكنى "، تسرى أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعةالتالية وكذلك تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.