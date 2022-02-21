شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اختبارات المتخلفين عن امتحان الترم الأول بعذر الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول الامتحانات التكميلية لمن تخلفوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر، موضحة أن الاختبارات تنطلق الأسبوع المقبل على أن تمتد حتى بداية مارس المقبل.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عقد امتحانات عقد امتحانات لمن تخلفوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر يقبله مدير المدرسة بالنسبة لصفوف النقل وعذر يقبله مدير المديرية لطلاب الشهادة الإعدادية.

وانطلق السبت 19 فبراير الجارى، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021,2022، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.