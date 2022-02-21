شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يؤكد إيمان مصر بمحورية تلبية حقوق المواطنين بحياة كريمة وآمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم وفدًا من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وذلك برئاسة البروفيسور إدوارد مالوكا المدير التنفيذى لسكرتارية الآلية، وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للآلية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بالدور الذى تقوم به الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء فى دعم الجهود التنموية للدول الأفريقية ومساعدتها على الارتقاء بقيم الديمقراطية، ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الأفريقى للتنمية 2063.

كما رحب الرئيس بإطلاق التقرير الخاص بمصر فى إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، مؤكدًا حرص مصر على دعم الآلية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لها، والتعاون معها لتعزيز عملها، والذى يتمثل فى إرساء الامتثال الأفريقى لمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، خاصةً فى ظل إيمان مصر بمحورية تلبية حقوق المواطنين فى حياة كريمة وآمنة تؤمن لهم فرص التنمية المستدامة، وهو الأمر الذى تجسد فى جهود الدولة المصرية من خلال المبادرات الصحية المختلفة وأبرزها القضاء على فيروس "سي"، وكذلك مبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب جهود التحول الرقمى وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا كافة الجهود الأخرى التى تهدف إلى الارتقاء بجميع مناحى الحياة للمواطنين، فضلًا عن الجهود فى مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية، وكذلك تمكين المرأة ودعم الشباب.