شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: الرئيس وجه بتلبية احتياجات الأردن بما فيها تصدير بعض السلع قبل رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، اجتماعات الدورة الـ 30 للجنة العليا المصرية-الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور بشر الخصاونة، وبحضور وفدى البلدين، حيث حضر من الجانب المصرى، وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولى، والمالية، والنقل، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة، ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وسفير مصر لدى الأردن، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الغرف الصناعية، ورئيس جمعية رجال الأعمال، وعدد من المسئولين وممثلى الجهات المعنية.

وثمن الدكتور مصطفى مدبولى ما تقدمه المملكة الهاشمية من رعاية كريمة للجالية المصرية فى الأردن، وحرصها المستمر على استقرار أوضاعها وحل مشاكلها، بما يعزز من مساهمتها الإيجابية فى جهود التنمية بالأردن الشقيقية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى توجيهات الرئيس السيسى، بتلبية أية مطالب أو احتياجات للجانب الأردنى، بما فى ذلك المطلب الخاص بتصدير بعض السلع التموينية قبل شهر رمضان المقبل، وجدد الترحيب برئيس الوزراء الأردنى والوفد المرافق، معربًا عن تطلعه بأن تترجم المناقشات والاتفاقيات المُوقعة خلال أعمال الدورة الثلاثين للجنة العليا المشتركة، إلى مشروعات ملموسة وفقًا لإطار زمنى واضح حتى تحقق أهدافها المرجوة.