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الرئيس السيسي يشيد بدور الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لدعم جهود التنمية بالقارة

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم وفدًا من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وذلك برئاسة البروفيسور إدوارد مالوكا المدير التنفيذى لسكرتارية الآلية، وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للآلية.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بالدور الذى تقوم به الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء فى دعم الجهود التنموية للدول الأفريقية ومساعدتها على الارتقاء بقيم الديمقراطية، ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الأفريقى للتنمية 2063.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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