تأجيل محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام بقضية الاتجار بالبشر لـ22 مارس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

تصوير - أحمد حسين:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام، في إعادة نظر الحكم الغيابي الصادر ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات في الاتجار بالبشر، لجلسة 22 مارس؛ للمستندات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري، هاني شحاته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، عاقبت حنين حسام بالسجن 10 سنوات غيابيًا وتغريمها 200 ألف جنيه في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل.

واتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين "م. س" و"ح. و"، واللتان لم يتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي"، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة، بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائدًا نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.

وتحاكم حنين حسام في القضية المعروفة إعلاميًا أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لاتهامها في الإتجار بالبشر.

وكانت قررت محكمة الاستئناف، بإعادة النظر في محاكمة حنين حسام أمام محكمة جنايات التجمع الخامس، لإعادة نظر الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقت سابق غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، بالسجن المشدد غيابيًا على فتاة التيك توك حنين حسام لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامها بالإتجار في البشر لاستغلال الفتيات صغار السن وتحريضهن على الفسق مقابل حصولهن على مبالغ مالية كبيرة.

اقرأ أيضا:

انهيار حنين حسام في قفص الاتهام اثناء محاكمتها بقضية الاتجار بالبشر: "يارب" (فيديو وصور)

بغرفة المداولة.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة حنين حسام بالاتجار بالبشر (صور)

أقوال الشاهدة الأولى في محاكمة حنين حسام بقضية الاتجار بالبشر: "معرفهاش"

وصول فتاة التيك توك حنين حسام لحضور محاكمتها بـ"الاتجار بالبشر"

تأجيل محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام بقضية الاتجار بالبشر لـ22 مارس (صور)