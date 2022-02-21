أقوال الشاهدة الأولى في محاكمة حنين حسام بقضية الاتجار بالبشر: "معرفهاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

تصوير – أحمد حسين:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لشهود النفي في قضية فتاة التيك توك حنين حسام داخل غرفة المداولة.

وقالت الشاهدة الأولى خلال سؤالها من قبل هيئة المحكمة داخل غرفة المداولة، على خلفية اتهامها في قضية الاتجار بالبشر، إنها طالبة في الجامعة الأمريكية، وكانت تطمح في أن تكون في مجال الإعلام، وحينما رأت إعلان عبر تطبيق الفيسبوك عن طلب مذيعين تقدمت بالمبادرة والسؤال عن تفاصيل الإعلان "حنين كانت كاتبة على صفحتها الشخصية وعاملة إعلان أن ممكن يكون في ربح من 36 إلى 3000 دولار".

وتابعت، أنها لا تعرف المتهمة حنين حسام شخصياً، وطريقة التعارف بينهما كانت عن طريق السوشيال ميديا فقط، ودار بينهما حوار حول كيفية عمل ذلك، ولم تقابلها بشكل شخصي ولم تتلقي منها أي مبالغ مالية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، عاقبت حنين حسام بالسجن 10 سنوات غيابيًا وتغريمها 200 ألف جنيه في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل

واتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين "م. س" و"ح. و"، واللتان لم يتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي"، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة، بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائدا نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.

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