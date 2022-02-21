"متجوز من 10 أيام".. القبض على قائد سيارة أنهى حياة عريس بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس، اليوم الاثنين، القبض على قائد سيارة تسبب في وفاة شاب أردني بالشيخ زايد، بعد نحو 10 أيام من زفافه.

فور تلقي العقيد أحمد نجم مفتش فرقة الشيخ زايد بلاغ بالحادث، وجه بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ، مع فحص كاميرات المراقبة ومعاينة السيارة المتسببة في الحادث.

تحريات الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد، ومعاونه النقيب إسلام شوق توصلت إلى أن قائد السيارة حاول تفادي الشاب إلا أن السرعة الزائدة حالت دون ذلك.

حسب مشاهدة تم رصدها، ترك المتهم سيارته بموقع الحادث ولاذ بالفرار إلا أن قوات الأمن حددت هويته وتمكن النقيبان حسام عبد المنصف وطارق حمزاوي معاوني مباحث القسم من ضبطه في أقل من ساعتين.

زوجة المتوفى كشفت عن تفاصيل الحادث بمنشور على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" اليوم الاثنين، جاء فيه: "جوزي عريس، وهو راجع من شغله رايح يركب في زايد عند البوابات الرابعة خبطته عربيه من غير نمر والراجل ساب العربية وهرب".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.